550 ألف ريال جوائز مسابقة الأفلام السياحية

جدة ــ البلاد

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن مضاعفة قيمة جوائز مسابقة الأفلام السياحية لهذا العام 2017م لتصل إلى 550 ألف ريال سعودي.وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان قد وجه برفع قيمة جوائز مسابقة ألوان للأفلام السياحية 2017م إلى 550 ألف ريال، بزيادة 250 ألف ريال عن جوائز العام الماضي، بهدف تشجيع ودعم منتجي ومصوري الأفلام التي تهتم بالسياحة السعودية.

وتشهد مسابقة الأفلام السياحية في دورة هذا العام من ملتقى “ألوان السعودية” في نسخته السادسة إدراج مجالات جديدة مع تطوير المجالات السابقة. وتغطي الجائزة سبع فئات الأولى مخصصة للأفلام الروائية القصيرة، والثانية للأفلام الثقافية والتراثية، والثالثة لأفلام الطبيعة، والرابعة لأفلام الوجهات السياحية، والخامسة لأفلام السعودية ويحصل كل فائز من الفئات الخمس السابقة على مبلغ 100 ألف ريال.أما الفئة السادسة المخصصة للأفلام التي يصوت عليها الجمهور فسيحصل الفائز فيها على مبلغ 50 ألف ريال، فيما تتضمن الفئة السابعة أفلام قطاع الأعمال، وسيتم اختيار ثلاثة أفلام فائزة يمنح كل فائز فيها درعا تكريميا.

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