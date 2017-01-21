56 جهة تشارك فيها تحت شعار(كيف نكون قدوة): ملتقى مكة الثقافي.. 228 مبادرة لـ(بناء الإنسان)

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جدة – عبدالهادي المالكي

تقود إمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تحركا لتحويل 228 مبادرة في “بناء الانسان” تبنتها وطرحتها 56 جهة حكومية وخاصة، من مبادرات الى واقع يعيشه انسان المنطقة وذلك ضمن مشروع ملتقى مكة الثقافي في نسخته الاولى تحت شعار “كيف نكون قدوة”.

وباشرت قطاعات حكومية وخاصة في العمل وفق المبادرات التي اجيزت من اللجان الاستشارية للمشروع، في حين تتحضر إمارة منطقة مكة المكرمة لاطلاق المشروع رسميا بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل خلال الفترة المقبلة.

وكانت ورش عمل برئاسة مستشار أمير المنطقة الدكتور سعد بن محمد مارق، وبمشاركة 56 قطاعًا حكوميًّا وخاصًا،قامت بإرسال برامجها ومبادراتها التي عرضت على لجنة تقييم البرامج، والتي ناقشتها باجتماعاتها مع تناغم جميع البرامج مع رؤية ورسالة وشعار الملتقى.

وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، الدكتور سعد بن محمد مارق، أنه بعد توجيه أمير المنطقة باطلاق مشروع مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة”، تم تشكيل لجنة إشرافية برئاسة الأمير وعضوية القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة،

ولجنة تنفيذية تتولى استقبال برامج الجهات والتخطيط لآلية تنفيذها، إلى جانب لجنة لتقييم البرامج؛ لافتاً إلى أن بعض الجهات بدأت في تنفيذ برامجها كل قطاع فيما يخصه”. مشيرا الى انه سيقام أسبوع ثقافي يُختتم بتكريم الجهات الفائزة بأفضل البرامج.

واضاف مارق :” أمير منطقة مكة المكرمة وضع من أولويات الخطة التنموية ، تطويرَ إنسان المنطقة وهذا الملتقى يأتي ضمن المبادرات الجديدة والمشاريع الفكرية التي تنسجم مع الرؤية الشاملة لمنطقة مكة المكرمة التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة المتمثلة في استراتيجية (بناء الإنسان وتنمية المكان).

وأعتبر مارق أن الملتقى هو الأول من نوعه، وينفذ في 3 مدن و17 محافظة و257 مركزا ويستهدف اكثر من 500 ألف طالب جامعي وأكثر من 1.4 مليون طالب من التعليم العام في المنطقة وأكثر من 4100 إمام وخطيب في منطقة مكة المكرمة.