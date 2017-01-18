56 دولة إسلامية في مؤتمر (الزواج والأسرة) بجدة

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

من المنتظر أن تشهد مدينة جدة فى الفترة من 8 إلى 9 فبراير القادم، مؤتمر تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها الإسلامية، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي.

ويناقش المؤتمر الذي تشارك فيه 56 دولة إسلامية أهم التحديات والعقبات التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مجال تمكين الأسرة، وتعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها.

ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على سياسات واستراتيجيات الدول الأعضاء في الحفاظ على قيم الأسرة، ومؤسسة الزواج في دول منظمة التعاون الإسلامي،

وتشخيص التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء، واقتراح حلول مستديمة لمواجهة تلك التحديات على جميع المستويات، ووضع سياسات وخطط عملية مشتركة، للحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة في العالم الإسلامي.