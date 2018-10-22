56 مليون رحلة على طرق المملكة في شهر سبتمبر

كشفت وزارة النقل, عن رصدها تجاوز سرعات القيادة في أكثر من 13 طريقاً تابعة لها خلال شهر سبتمبر الماضي، الذي بلغ فيه إجمالي الحركة المرورية 56 مليون رحلة مرورية، إذ شهدت تلك الطرق أعلى معدلات في تجاوز السرعة للسيارات الصغيرة مسجلة أكثر من 90 و 120كلم / ساعة والشاحنات أكثر من 80 و100كلم/ ساعة، وذلك ضمن التقرير الشهري للحركة المرورية الذي تصدره الوزارة ، بهدف دراسة وتحليل الحركة المرورية والحوادث ومعدّل تجاوز السرعات على الطرق التابعة لها والبالغة أطوالها أكثر من 68 ألف كلم، والتي تتنوّع بين طرق سريعة تربط مدن المملكة ببعضها البعض، أو الطرق المحورية الرئيسية في بعض مدن المملكة.

ووفقاً للتقرير فقد تصدر طريقا الصداوي – الرفيع ورماح – شوية أعلى الطرق تجاوزاً لسرعة السيارات الصغيرة بنسبة 91% و87% من إجمالي حركة المركبات الصغيرة المستخدمة للطريقين، تلاهما طريق الرياض – بيشة بنسبة 73%، ومن ثم طريق الرياض – الهفوف بنسبة 67%، فيما سجل طريقا الوجه – أملج ونجران – السليل تجاوز سرعة بنسبة 65% و64%، وحل بعدهما طريق السليل – الرياض بنسبة، 62%، فيما حل طريقا السليل – نجران ووادي الدواسر – نجران في آخر قائمة الطرق الأعلى تجاوزا لسرعات القيادة بنسبة 59% للأول و49% للثاني.

وفيما يخص تجاوز الشاحنات للسرعة على الطرق فقد أوضح التقرير الصادر عن وزارة النقل أن طريق الخرج – الرياض تصدر الطرق الأعلى تجاوزا للسرعات بنسبة 90% من إجمالي حركة الشاحنات المستخدمة للطريق، فيما حل مكة – المدينة في المرتبة الثانية بنسبة 86%، تلاهما طريق مكة – الطائف بنسبة 83%، بينما بلغت نسبة الشاحنات التي تجاوزت سرعة 100كلم/ ساعة على طريق الطائف – مكة 80%.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الحركة المرورية التي شهدتها طرق المملكة التابعة للوزارة والمزوّدة بأجهزة لرصد الحركة خلال شهر سبتمبر سجلت زيادة قدرها 3 ملايين رحلة عن شهر أغسطس الماضي الذي بلغت فيه عدد الرحلات 53 مليون رحلة، مبينا أن طريق مكة المكرمة – جدة (الحرمين) كان الأعلى من حيث الكثافة للشهر الثاني على التوالي، إذ بلغ إجمالي الرحلات نحو 2.9 مليون رحلة لكل من شهر سبتمبر وأغسطس الماضيين، تلاه طريق جدة / مكة المكرمة (الحرمين) بإجمالي يصل إلى 2.1 مليون رحلة لشهر سبتمبر و2.2 مليون رحلة لشهر أغسطس.

وتهتم وزارة النقل برصد الحركة المرورية من خلال تقريرها، الذي تصدره شهرياً عن معدل الحركة المرورية اليومية على شبكة طرق المملكة، بهدف الاستفادة من معطياته في تحديد خطة التوسع في إنشاء شبكة طرق وفق الكثافة المرورية وتعداد الحركة ضمن الخطط الاستراتيجية للنقل، إضافة إلى دراسة وتحليل الحركة المرورية للمركبات، لتحديد أولويات الصيانة للطرق ذات معدلات الحركة المرورية الكثيفة بالإضافة إلى العمل على تعزيز عوامل السلامة على الطرق ضمن واحدة من أهم المبادرات التي تعمل عليها وزارة النقل مع الجهات ذات العلاقة ضمن رؤية المملكة 2030.

وبالنسبة لتقدير مستويات الخدمة للطرق الأكثر ازدحاماً بشبكة طرق الوزارة، والذي يتم احتسابه من خلال تحليل نسبة الحجم والكثافة، بين التقرير أنّ أعلى الطرق من حيث الكثافة كان طريق مكة- جدة (الحرمين) بإجمالي قارب 2.9 مليون مركبة، يليه طريق جده – مكة (الحرمين) بإجمالي يزيد على 2.1 مليون مركبة، ثم طريق تبوك – المدينة (الدائري الثاني) بأكثر من 1.9 مليون مركبة، ومن ثم طريق المدينة- تبوك (الدائري الثاني) بأكثر من 1.7 مليون مركبة.

وحول المناطق الأعلى من حيث الحركة المرورية، فأفاد التقرير بأن منطقة مكة المكرمة تعد الأعلى على مستوى المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، بإجمالي 21.5 مليون رحلة، يليها المنطقة الشرقية بـ 11.9 مليون رحلة، ثم منطقة الرياض بـ 7.8 مليون رحلة، حيث تستمر تلك المناطق بتصدر جميع مناطق المملكة في الحركة المرورية، إذ كانت الأعلى أيضا في شهر أغسطس الماضي، مسجلة 20 مليون رحلة في منطقة مكة المكرمة، و11.1 مليون رحلة للشرقية و6.9 مليون رحلة للرياض.

وسجلت عدة طرق ذات الكثافة العالية معدلات حركة مرورية مرتفعة، جاء في مقدمتها طريق مكة – جدة (الحرمين)، حيث ما يقارب من 100 ألف رحلة يومية، تليه طريق جدة- مكة المكرمة (الحرمين) بأكثر من 71.5 رحلة يومية، بينما سجّل طريق تبوك – المدينة (الدائري الثاني) أكثر من 64.2 ألف رحلة، فطريق المدينة – تبوك (الدائري الثاني) بأكثر من 57 ألف رحلة، فيما حل طريق بقيق – الميناء في آخر قائمة الطرق ذات الكثافة العالية بتسجيله أكثر من 42 ألف رحلة.