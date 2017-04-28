58 مسجدا تتنافس على جائزة القدوة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

تتنافس نحو 58 مسجدا جامع في 17 محافظة في منطقة مكة المكرمة من اصل 3000 جامعاً للحصول على وسام الجامع القدوة التي أعلن عنها فرع الشؤون الإسلامية في المنطقة ضمن مشاركته في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتتضمن المبادرة التي تمت بالشراكة مع بيت الخبرة قيم في جامعة الملك عبدالعزيز ثلاثة ابعاد رئيسية من حيث البعد العلمي والمجتمعي والتصميم الانشائي والمسجد صديق البيئة، وتستهدف جميع المساجد التي يجتمع فيها الناس في منطقة مكة المكرمة.

واكد الشيخ علي العبدلي مدير فرع الشئون الاسلامية في منطقة مكة المكرمة ” اننا نهدف من خلال هذا المشروع وهذه المبادرة الى اختيار عدد من الجوامع ممن تميزت انشائيا ومن خلال مرافقها وبرامجها وأحدثت أثر في المجتمع من اجل نقل تجربتها وتكريم القائمين عليها ومحاكاتها” مشيرا الى انه تم تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع بيت خبرة قيم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة فيما يتعلق بالجانب العلمي وتحديد معايير المبادرة والتحكيم العلمي لها”.