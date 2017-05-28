590 مخالفة و2990 إنذاراً في الشرقية

الدمام – حمود الزهراني

قامت إدارات صحة البيئة في البلديات التابعة والمرتبطة بأمانة المنطقة الشرقية بحملة لمتابعة أعمال الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات وذلك لرفع مستوى كفاءة الأداء وتقديم أفضل الخدمات، والتي استمرت اسبوعين، وتأتي انطلاقاً من حرص معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الحبير في متابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة حفاظا على صحة المستهلك .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه تم خلال الحملة استهداف 6247 محلاً، شملت محافظات ومدن المنطقة الشرقية، نتج عنها رصد 590 مخالفة، و توجيه 2990 انذرا على المحلات التجارية، وإغلاق 62 محل.

وبين أن الحملة شملت جميع المحافظات والمدن في المنطقة الشرقية، لافتا الى أن هذه الحملة الثانية على مستوى المنطقة الشرقية.

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