5927 مراجعا ومستفيداً من خدمات العيادات المتنقلة لمكافحة التدخين بجدة

أطلقت صحة جدة العيادات المتنقلة للإقلاع عن التدخين حيث تقدم فيها العديد من الأنشطة عبر العيادة التوعوية والعيادة الإستشارية .
وبينت إحصائية حديثة للأربع أشهر الماضية أن العيادتين استقبلتا 5927 مراجعا
حيث بلغ عدد المستفيدين من الجوانب التوعوية 3815 مراجعا ، والمستفيدين من الخدمات العلاجية 2112 مراجعا
كما شهدت زيادة مراجعي السيدات في الإقلاع عن التدخين 163 سيدة .
وأظهرت الإحصائية زيادة مراجعي العيادات المتنقلة عن عيادات مكافحة التدخين بالمراكز الصحية خلال الفترة نفسها
حيث بلغ عدد المراجعين بالعيادات الثابتة بالمراكز 855 مراجعا .