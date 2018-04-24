5927 مراجعا ومستفيداً من خدمات العيادات المتنقلة لمكافحة التدخين بجدة

أطلقت صحة جدة العيادات المتنقلة للإقلاع عن التدخين حيث تقدم فيها العديد من الأنشطة عبر العيادة التوعوية والعيادة الإستشارية .

وبينت إحصائية حديثة للأربع أشهر الماضية أن العيادتين استقبلتا 5927 مراجعا

حيث بلغ عدد المستفيدين من الجوانب التوعوية 3815 مراجعا ، والمستفيدين من الخدمات العلاجية 2112 مراجعا

كما شهدت زيادة مراجعي السيدات في الإقلاع عن التدخين 163 سيدة .

وأظهرت الإحصائية زيادة مراجعي العيادات المتنقلة عن عيادات مكافحة التدخين بالمراكز الصحية خلال الفترة نفسها

حيث بلغ عدد المراجعين بالعيادات الثابتة بالمراكز 855 مراجعا .