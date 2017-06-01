6 آلاف وجبة إفطار لمراجعي طوارئ الصحة

الدمام – حمود الزهراني

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية برنامج تفطير المراجعين لأقسام الطوارئ في المستشفيات المرجعية تحت شعار ( فطوركم معنا ) والذي يستهدف توزيع ( 6000 وجبة ) طيلة أيام شهر رمضان المبارك على المراجعين الذين يتزامن وجودهم في طوارئ المستشفيات مع وقت الإفطار .

وانطلق البرنامج منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك برعاية وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك ، حيث يقوم 35 فرداً يشكلون فريق تطوعي من منسوبي صحة الشرقية بتوزيع وجبات الإفطار على مراجعي الطوارئ بمجمع الدمام الطبي ، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام ، ومستشفى القطيف المركزي ، تحت إشراف إدارة حقوق وعلاقات المرضى في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ،

حيث تهدف هذه المبادرة من صحة الشرقية إلى المساهمة المجتمعية والوقوف إلى جانب المرضى وذويهم الذين اضطروا للتواجد في طوارئ المستشفيات وقت الإفطار ، فيما أشارت صحة الشرقية إلى أن هذه البادرة تأتي للعام الثاني على التوالي عازمة على استمرارها في السنوات القادمة .