6 أهداف كين على فئة 5 جنيهات إسترلينية

الوكالات – البلاد

أبدع الفنان الإنجليزي المعروف جراهام شورت في رسم لوحة فنية جميلة طبع عليها صورة النجم الدولي الهداف الكبير الإنجليزي مهاجم توتنهام هاري كين، الذي نجح في إحراز 6 أهداف خلال مونديال روسيا الأخير. حيث طبع الفنان جراهام شورت، صورة كين، على 6 ورقات مالية بفئة 5 جنيهات إسترلينية، وصلت قيمتها السوقية إلى 50 ألف جنيه إسترليني، تكريمًا لأهدافه الـ 6 في كأس العالم.

على هذا الجانب قال شورت: صنعت ستة، واحدة لكل هدف سجله، واحدة لهاري نفسه وأخرى للاتحاد الإنجليزي وأربعة لصرفها في بريطانيا وايرلندا الشمالية كما فعلنا بالورقات المالية التي حملت صورة الكاتبة جين أوستن قبل سنوات.

وكان شورت قد صنع في 2016، عدة ورقات مالية بفئة 5 جنيهات إسترلينية، عليها صورة الكاتبة جين أوستن (1775-1817) بلغت قيمتها في السوق 50 ألف جنيه إسترليني.

ويستخدم الفنان البريطاني، إبر رفيعة للغاية، لطبع الصور على الأوراق المالية التي تظل صالحة للتداول، طالما لم يتم المساس بشكلها الأصلي.