6 سويديات يتسببن بانتقادات لاذعة للرئيس الإيراني

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طهران ــ وكالات

تعرض الرئيس الإيراني لانتقادات شديدة، بسبب استقباله للوفد السويدي الذي يزور طهران، وأغلبيته من النساء، بوفد مقابل جميع أعضائه من الرجال.

توضح صور الاجتماع الذي أقيم بالقصر الرئاسي بطهران الرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يبتسم أثناء جلوسه أمام رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، وبصحبته 6 من النساء السويديات، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أمس “الثلاثاء” .

وسأل أحد مستخدمي موقع تويتر الرئيس روحاني باللغة الفارسية “ما شعورك وأنت ترى هذه الصورة؟” وانتقدت الصحفية الإيرانية جولناز إصفندياري أيضا الصورة التي تم نشرها على موقع تويتر.