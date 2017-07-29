6 شركات تتقدم للاكتتاب في (تداول) و(نمو)

الرياض ــ البلاد

تسلمت هيئة السوق المالية طلبات من ست شركات لإدراج اسهمها في سوقي نمو والرئيسية، في حين ابرمت 20 شركة اتفاقية مع مستشارين ماليين مرخصين لبدء اجراءات تقديم طلب الطرح والإدراج في “نمو”، لكنها لم تتقدم بطلبات للهيئة حتى الآن.

واكدت الهيئة ان ستة طلبات قائمة للاكتتاب العام، اربعة منها لسوق نمو واثنان للسوق الرئيسية، فيما تتمثل أنشطة الشركات التي قدمت ملفاتها في مجال الصناعة والتجزئة والخدمات اللوجستية

وقال مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة وسام الفريحي، ان الاكتتابات التي ستدخل في السوق الرئيسية ستكون لشركتين جديدتين تتمثل أنشطتهما في التجزئة والصناعة وتقدمت أوراقها لهيئة السوق المالية، في حين اكتتاب شركة زهرة الواحة تمت الموافقة عليها آخر شهر رمضان الماضي.

وأوضح الفريحي أن الشركات الأربع التي تقدمت لإدراجها في سوق نمو لا تزال ملفاتها تحت الدراسة، يتمثل نشاط شركتين منهما في الخدمات اللوجستية والشركتان الأخريان في قطاعي التجزئة والصناعة.

واشار الى ان الشركات التي اعلنت عنها “تداول” سابقا قبل اطلاق سوق نمو البالغ عددها 70 شركة، هي شركات أبدت رغبة في الإدراج، إلا ان توقيت التقدم الفعلي للإدراج يخضع لظروف الشركة والسوق، مبيناً أن عدد الشركات المدرجة في “نمو” تبلغ تسع شركات حالياً.

وقال الفريحي ان اي شركة تحصل على موافقة للإدراج في سوق نمو تستطيع الطرح للاكتتاب في أي وقت خلال فترة ستة أشهر من الموافقة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الطرح في السوق خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن مدة الموافقة لطلبات الإدراج تختلف من شركة إلى أخرى حسب جاهزية الملفات ومدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية التي تراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع.