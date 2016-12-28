6 شركات تتقدم للحصول على تراخيص لتصدير فائض المملكة من الاسمنت
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وقال وكيل الوزارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي ،إن الشركات الـ6 تتوزع على 5 شركات تعمل في مجال الأسمنت و شركة حديد، ولفت الى أن عملية التصدير للشركات متاحة لجميع الدول وليس لدول معينة.
جدة ــ البلاد
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن تقدم (6) شركات للحصول على تراخيص تصدير فائض المملكة من الحديد والأسمنت إلى الأسواق الدولية.
وقال وكيل الوزارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي ،إن الشركات الـ6 تتوزع على 5 شركات تعمل في مجال الأسمنت و شركة حديد، ولفت الى أن عملية التصدير للشركات متاحة لجميع الدول وليس لدول معينة.
وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الاسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
التصنيف: اقتصاد
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