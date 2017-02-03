6 غيابات مؤثرة عن ديربي جدة

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جدة- البلاد

لن تكون مباراة ديربي مدينة جدة ،عروس البحر الأحمر، كاملة الدسم، وذلك بسبب الغيابات الكبيرة والمؤثرة في صفوف فريقي الأهلي والاتحاد، التي تتجاوز 6 غيابات.

ويعتبر اللاعبان السوري عمر السومة والمصري محمود كهربا أبرز الغائبين عن المباراة، وذلك بسبب إيقاف الأول لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء، والثاني بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية المقامة حالياً بالجابون. ويغيب عن الاتحاد صاحب الأرض الحارس عساف القرني؛ بسبب الإصابة، وهو الأمر نفسه للمدافع عمار الدحيم والذي جدد عقده قبل أيام قليلة؛ حيث أثبتت الفحوصات إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي لن تكون عودته قبل 6 أشهر.

ويبدو أن عودة المهاجم التونسي أحمد العكايشي لصفوف الفريق وجاهزية بدر النخلي قد أراحت المدرب التشيلي سييرا، الذي يبحث عن الفوز فقط؛ في حالة رغبته مواصلة المنافسة على لقب الدوري، حيث يبعد عن المتصدر الهلال 5 نقاط، وذلك بعد خصم 3 نقاط من رصيده بناءً على قرار من الفيفا. في الجهة الأخرى لا تقل معاناة المدرب السويسري كريستيان جروس عن معاناة سييرا، حيث يعاني الفريق من نقص في عدة مراكز، فجاهزية المدافع الشاب معتز هوساوي لم تكتمل، وهو الأمر الذي يعني عدم مشاركته في لقاء قوي مثل هذا، ويحتاج إلى جهد مضاعف، كما يغيب أيضاً المدافع المصري محمد عبدالشافي نتيجة مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع مواطنه في نادي الاتحاد كهربا. أما أكبر غيابات جروس فهي غياب متصدر ترتيب هدافين الدوري السوري عمر السومة، الذي استطاع أن يسجل 6 مرات في مرمى الاتحاد، خلال كل المواجهات على مستوى كل البطولات.