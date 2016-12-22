6 منصات إلهامية تكشف عن تجارب محبي فن الإخراج السينمائي بفعاليات ” حكايا مسك “

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حجز عدد كبير من الفنانين الشباب من هواة ومحترفين أماكنهم فوق المنصات الإلهامية.

في قسم الإنتاج وفن الإخراج والتصوير، ضمن فعاليات مهرجان “حكايا مسك”.

للحديث عن حكايتهم الكاملة مع فن السينما والتصوير بنوعيه “السينمائي والفوتوغرافي”.

وكيفية تحقيق طموحاتهم، والتعبير عن تطلعاتهم وأمنياتهم في هذا المجا.

متفقين على أن هذا الفن يحتاج إلى الموهوبين في هذا المجال وأن المملكة تزخر بالعديد ممن يملك المهارات الكافية التي يستطيعون الإبداع والوصول بهذا الفن إلى مستوى متقدم.

ويقول المشرف على القسم سعد الهويمل :

“خصصنا ست منصات إلهامية، بمعدل ثلاث منصات في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية، وهذه المنصات بمثابة منبر للفنانين.

لإيصال أفكارهم وخبراتهم وتجاربهم إلى الجمهور، مضيفا أن القسم لم يقتصر على المنصات الإلهامية.

وإنما اشتمل أيضا على مجموعة من ورش العمل التي تعلم الهواة الجديد والحديث في الإخراج والإنتاج السينمائيين، والتصوير الفوتوغرافي، بوجود 12 مدربا متخصصا.

أجابوا عن استفسارات الهواة والمحترفين، وردوا على استفساراتهم”.

موضحاً أن القسم سينظم 48 ورشة عمل، بمعدل 8 ورش عمل صباحية يومي الأربعاء والخميس، و16 ورشة عمل مسائية يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأبان الهويميل أن أنشطة القسم تستهدف فئة الشباب في المقام الأول، وقال:

“كل فعاليات مهرجان “حكايا مسك” تستهدف الشباب من عمر 18 إلى 25، وهي من أهم الفئات التي تحتاج منا إلى التأهيل والتدريب والتوعية والتثقيف.

وهذا ما نحرص عليه في من خلال مشاركتنا في المهرجان.