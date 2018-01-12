6 مهرجانات سياحية في إجازة منتصف العام في الرياض

تستقبل منطقة الرياض موسم إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام، بعدد من المهرجانات والفعاليات السياحية، التي أطلقها شركاء مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وذلك بجهود وإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض.

واللجان المنظمة لتلك المهرجانات، وبرعاية ودعم من الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتقام في الرياض خلال الإجازة 6 مهرجانات، تتنوع ما بين مهرجانات سياحية وتراثية وتسويقية ورياضية، وتتضمن فعاليات متنوعة من برامج ثقافية واجتماعية وصحراوية وبيئية.

إضافة إلى ترويج المنتجات الشعبية والزراعية والحرف اليدوية، وتتوجه لجميع فئات المجتمع وبخاصة الشباب والعائلات.

حيث يقام الملتقى الرابع للطيران العام، الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، في مقر النادي في مطار الثمامة بالرياض.

كما سيقام مهرجان وادينا تراث وأصالة ويقام في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة وادي الدواسر، الذي ستقام نسخته الثانية برعاية سمو أمير منطقة الرياض.

ويتضمن فعاليات تراثية وأمسيات ثقافية وشعرية وسباق للهجن وسباق للخيل، بدعم ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

يتم تنظيم مهرجان قرية الغاط التراثية، ويشمل عدة أنشطة ترفيهية للأسرة والأطفال.

بالإضافة إلى مسابقات وجوائز قيمة، إضافة إلى مهرجان ربيع أشيقر، ويشمل العديد من الفعاليات والمسابقات بوجود عدد كبير من الأسر المنتجة ومسرح الطفل والسوق الشعبي والألعاب الشعبية والحرف اليدوية وعرس زمان وألعاب للأطفال.

كذلك معرض الفن التشكيلي ومسابقة التصوير الضوئي بمشاركة عدد كبير من الصور والفنون التشكيلية. بجانب فعالية بالونز توك في الرياض.

ومن المهرجانات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلقت فعالياته بمحافظة رماح في منطقة الرياض مؤخراً، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ويستمر حتى بداية فبراير المقبل.

ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية والرياضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية والحرف اليدوية والألعاب الشعبية وغيرها، بجانب مسابقة المهرجان .