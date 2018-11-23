60 جهة عارضة في معرض السياحة والصيد

بريدة – البلاد

أعلن مدير عام المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد ” رحلات 2018 ” سليمان بن إبراهيم العمري ، أن المعرض ستنطلق فعالياته الثلاثاء المقبل وسيشارك فيه أكثر من 60 جهة عارضة في مجالات السفر والرحلات والصيد ،ويتضمن عددا الفعاليات والبرامج التي تعزز مفهوم ثقافة السفر والرحلات والصيد لدى المجتمع .

وأشار العمري أن المعرض يستقبل الشباب بمختلف اهتماماتهم فيما يخص السفر والرحلات والصيد ، ويعد فرصة سانحة للهواة والمخترعين والمهتمين بهذه المجالات ، كما يدعم المواهب الشابة التي تقوم بالابتكارات المتعلقة بمجالات السفر والصيد والرحلات ، كما يسلط الضوء على مناشط الجهات المتخصصة بتلك المجالات ،

مؤكدا أن المعرض يطمح لمشاركة المزيد من الجهات العارضة في أي من الدول ويرحب بمشاركتهم في مجالات السفر والصيد والرحلات ، لافتاً النظر إلى أن منطقة القصيم جاذبة ومحط أنظار المهتمين بهذه المجالات ، منوهاً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لأعمال ومناشط المعرض على كافة الأصعدة .