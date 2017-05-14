60 مليار دولار استثمارات الصين بمبادرة الحزام والطريق

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بكين – رويترز

أعلن مسؤول بجهاز التخطيط الحكومي الصيني إن الاستثمارات الصينية المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق بلغت 60 مليار دولار منذ 2013 وان جزءا كبيرا من الاستثمارات الموجهة إلى الخارج في المستقبل سيكون من نصيب الدول المشاركة في المشروع.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح نينغ جيز خلال مؤتمر صحفي في بكين إن إجمالي الاستثمارات الصينية في الخارج سيبلغ ما بين 120 و130 مليار دولار سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

واوضح ان إجمالي ذلك سيدور بين 600 و800 مليار دولار مضيفا “سيكون ذلك محركا كبيرا لتعاف مطرد في الاقتصاد العالمي والتجارة الحرة والاستثمار”.

وتشير تقديرات نينغ للاستثمارات الخارجية الصينية إلى تراجع عن مستوى العام الماضي البالغ 170 مليار دولار.

وعلى صعيد التمويل قال نينغ إن بنك التنمية الصيني وبنك الصادرات والواردات الصيني قدما قروضا قيمتها 110 مليارات دولار لمشاريع الحزام والطريق حتى نهاية 2016 وإن الصين وقعت اتفاقات لمبادلة العملة مع دول مشاركة في الخطة بما قيمته الإجمالية 900 مليار يوان.