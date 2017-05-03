60 موهبة سعودية تعرض ابتكاراتها اليوم في مبادرة “أنتم فخرنا”

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البلاد – صالح سالم

تعرض اليوم 60 موهبة سعودية آخر ابتكاراتها العلمية والإبداعية على مسرح مبادرة “أنتم فخرنا”، التي دُشنت اليوم فعالياتها ، وتستمر لمدة 4 أيام.

ودشنت الفعالية بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة (أعمال)، وبمشاركة وزارة التعليم ممثلة بمكتب شمال الرياض، وجمعية أعمال الرائدة في دعم الأسر المنتجة.

وتهدف المبادرة لدعم المواهب السعودية، واكتشاف مهاراتهم في مختلف المجالات المعرفية والمهنية وتوظيفها بالشكل الأمثل، وربطها بالجوانب الترفيهيه والثقافية والاجتماعية والتعليمية لتحقيق أهدافها في إيجاد قاعدة لدعم المواهب التي تزخر بها المملكة.

وستقدم المواهب الشابة المشاركة اخر ابتكاراتها وافكارها التطويرية في مختلف مناحي الحياة اليومية والتي يرسمون من خلالها خارطة المستقبل العلمي على مستوى مدارس الرياض، إلى جانب 10 مواهبة في الرسم يستعرضون مواهبهم في الرسم والفن التشكيلي.

كما تشارك 15 أسرة منتجة من صاحبات المشاريع الصغيرة، في خطوة لدعم المرأة السعودية وتعزيز حضورها على مستوى الفعاليات الداعمة للمواهب.

واعتبر المدير التنفيذي لمبادرة “أنتم فخرنا” محمد الدعجاني أن التواجد لهذه المواهب الشابة سيعطي للمبادرة زخم كبير، وأكد على أهمية الدعم المتواصل لهذه المواهب المشاركة والتي تشرف المملكة في كل جزء من العالم، إلى جانب تحويل ما يقدمونه على الأفكار إلى واقع ملموس بالتعاقد مع الشركات المتخصصة.

ووصف المواهب المتواجدة في الكرنفال بـ”علماء المستقبل”، وقال:” لا يمكن أن نتخيل حجم الابداع الذي سيقدم هؤلاء المبدعين لزوار الفعالية على مدار أيامها الأربع، حيث يمكن أن يساهموا في خلق مواهب أخرى في المستقبل من خلال مايقدمونه من إبتكارات.