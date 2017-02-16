600 بلاغ لتجمعات المياه في عسير

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أبهـا – مرعي عسيري

تكثّف أمانة منطقة عسير جهودها في فتح العبارات وتحرير التجمعات المائية في عدد من الأحياء بمدينة أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعيد الشهراني أن الأمانة تواصل جهودها بمشاركة العديد من فرق الطوارئ المكونة من إدارات الكوارث و المعدات و النظافة والحدائق والحفر والحراسات والنظافة والرقابة الشاملة إلى تحرير مواقع عديدة لتجمعات المياه ، بالإضافة إلى جهودها في إنقاذ عائلة بحي العرين بأبها تسربت إليهم المياه لمنازلهم وتسببت بحالة التماس كهربائي وتم إنقاذهم من قبل فريق الطوارئ بالأمانة.

وأكد المهندس الشهراني أن عدد البلاغات وصل إلى أكثر من 600 بلاغ, وأغلب البلاغات جراء دخول المياه لمنازل المواطنين.