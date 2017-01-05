63 مليار دولار مكاسب البورصات العربية في 2016

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جدة ــ وكالات

ارتفعت البورصات العربية بنحو جماعي في تداولات عام 2016، مدعومة بمكاسب أسواق النفط، لا سيما بعد اتفاق “أوبك” الأخير بشأن خفض الإنتاج.

ووفقا لمسح “الأناضول”، بلغت المكاسب السوقية لنحو 8 بورصات عربية ما قيمته 63.1 مليار دولار، كان للسعودية النصيب الأكبر منها بنحو 27.43 مليار دولار ثم بورصة أبوظبي بنحو 10.5 مليار دولار ومصر نحو 9.55 مليار دولار ودبي 8.04 مليار دولار.وبحسب المسح، جاءت بورصتا البحرين والكويت في ذيل القائمة بمكاسب قدرها 493.9 مليون دولار و327.65 مليون دولار على التوالي، بينما حققت بورصة الأردن وحيدة خسائر سوقية رغم ارتفاع مؤشراتها وبلغت الخسائر نحو 960 مليون دولار.

ومن حيث النسبة المئوية، جاءت بورصة مصر في مقدمة الأسواق الرابحة بمكاسب بلغت 76%، وهي أكبر وتيرة مكاسب سنوية منذ عام 2005، لتبلغ 12344.89 نقطة محققة أعلى مستويها على الإطلاق وسط مكاسب قياسية للأسهم القيادية.وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 12% إلى 3519.71 نقطة مع صعود أسهم العقارات يتصدرها “إعمار العقارية” بنسبة 25.3% و”داماك” بنسبة 9.05% و”أرابتك القابضة” بنسبة 4.08%.

وزاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 5.5% إلى 4546.37 نقطة مستفيداً من مكاسب أسهم “بنك أبوظبي الوطني” بنسبة 25.5% و”اتصالات” بنسبة 16.77% و”بنك أبوظبي التجاري” بنسبة 4.7% و”بنك الخليج الأول” بنسبة 1.58%.وارتفعت بورصة مسقط بنحو 6.9% إلى 5782.71 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي بنسبة 18.4% والصناعي بنسبة 9.39%.وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 4.3% إلى 7210.43 نقطة مع ارتفاع السهمين القياديين “مصرف الراجحي” و”سابك للبتروكيماويات” بنحو 21% و19.6% على التوالي.وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 2.37% إلى 5748.09 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 1.61% إلى 380.09 نقطة، ومؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، بنسبة 15.4% إلى 885.02 نقطة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 1.6% إلى 2170.3 نقطة بفعل عمليات شرائية للمستثمرين غير الأردنيين بلغ صافيها نحو 194.3 مليون دينار (274.7 مليون دولار).

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.38% إلى 1220.45 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والبنوك التجارية بنحو 11.79% و0.81% على التوالي. وجاءت بورصة قطر في ذيل القائمة بارتفاع محدود بلغت نسبته 0.07% إلى 10436.76 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 22.26% والتأمين بنسبة 9.96% والنقل بنسبة 4.79% والبنوك بنسبة 3.79% والصناعة بنسبة 3.75%.