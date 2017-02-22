63 مليون مستخدم لانستغرام في الشرق الأوسط

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جدة ــ البلاد

أعلنت شركة فيس بوك عن وصول عدد مستخدمي انستغرام Instagram في منطقة الشرق الأوسط إلى ٦٣ مليون مستخدم.

ويعتبر انستغرام من أكثر المنصات نموا في العالم فقد وصل عدد المستخدمين بشكل عام إلى 600 مليون مستخدم نشط شهريا، منهم 400 مليون مستخدم يوميا، في حين شهد نموا في عدد مستخدمي “القصص” ليصل إلى 150 مليون مستخدم يوميا.

وقال المدير العام لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى فيس بوك المالكة للتطبيق جوناثان لابين: يشهد انستغرام نموا غير مسبوق،

وقد تضاعف عدد مستخدمي انستغرام من 300 مليون إلى 600 مليون خلال عامين، ونعلن اليوم عن وصول عدد مستخدميه في منطقة الشرق الأوسط الى 63 مليون مستخدم شهرياً مما يجعلها المنطقة الأكثر نمواً عالميا.