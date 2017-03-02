64 شاحنة من مركز الملك سلمان تحمل موادا إغاثية لـ 417 ألف سوري

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سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 64 شاحنة محملة بـ 68000 ألف سلة غذائية و 2300 حزمة شتوية يستفيد منها 417 ألف من النازحين والمتضررين في الداخل السوري.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية سليمان الشريع، أن المركز سير عبر معبر باب الهوى الحدودي

بين تركيا وسوريا 56 شاحنة محملة بـ 68000 ألف سلة غدائية يستفيد منها 408 آلاف مستفيد

و8 شاحنات أخرى محملة ب 2300 حزمة شتوية يستفيد منها 9200 من الأشقاء المنكوبين في سوريا

مشيراً إلى أنه سيتم توزيع هذه المساعدات من خلال هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH.

يذكر أن هذه المساعدات تأتي ضمن الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الأشقاء المتضررين في سوريا.