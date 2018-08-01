دولية

640 مليار دولار حجم إيرادات صناعة الثقافة الصينية في 6 أشهر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو القعدة / 1439 هـ       1 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حافظت الصين على نموها الثابت في حجم إيراداتها من صناعة الثقافة خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بالمكاسب القوية المحققة من قبل موفري خدمات الأخبار والمعلومات.

وأشارت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء في الصين إلى أن حجم الأرباح الإجمالي لكبرى الشركات الرئيسة العاملة في مجال الثقافة، التي يبلغ حجم إيراداتها السنوية خمسة ملايين يوان ( نحو 733500 دولار أمريكي) فما فوق، وصل إلى 4.22 تريليون يوان (640 مليار دولار) خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، بارتفاع بنسبة 9.9% على أساس سنوي.

ولفتت المصلحة إلى أن النمو المسجل جاء أقل بـ 0.6 نقطة مئوية عن المسجل في الربع الأول من العام الجاري وبواقع 1.8 نقطة مئوية أقل من النمو المسجل لنفس الفترة من العام الماضي.

ibrahim

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