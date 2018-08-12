648 مخالفة لقرار توطين قطاع منافذ تأجير السيارات

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 18001 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة منذ بدء تطبيق القرار توطين القطاع.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت حتى 15 / 11 / 1439 هـ ، أسفرت عن التزام 16570 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 551 منشأة،مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 648 مخالفة، منها 477 مخالفة توطين.

من جهته، قدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة من البرامج الموجهة للمنشآت العاملة في نشاط تأجير السيارات وطالبي العمل في تلك المنشآت، في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط.