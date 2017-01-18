649 تربوية يستفدن من لقاءات وورش تعليم مكة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الاختبارات والقبول -بنات- برامج منوعة وهادفة وإنجازات تخدم الطالبات بغرض تحسين الأداء وتطوير العمل خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1437_1438هـ ، بقيادة وتنفيذ مديرة إدارة الاختبارات والقبول ابتهاج الجمعة وبمشاركة المشرفات فاطمة جبوع ، فضة الزهراني ، حنان العصيمي وسميرة تركستاني وتنظيم المساعد الإداري .

وقد نفذت الكثير من الورش واللقاءات التربوية والزيارات الميدانية التي كان من أهمها الاستعدادات المنفذة للعام الدراسي الحالي والمشاركة في تفعيل اليوم الوطني عن طريق لوحات وضيافة‪ ‬قُدمت بالاحتفال والمشاركة بالانضباط المدرسي، كما تمت المشاركة في الاحتفال باللغة العربية .

وأوضحت مديرة الإدارة بأنهُ قد أجريت عدة لقاءات للمرحلة الابتدائية بعدد مستفيدات ما يقارب (203) ما بين وكيلة وقائدة ، ولقاء آلية الاختبارات للمرحلة المتوسطة (نظم وإجراءات الاختبارات) بعدد مستفيدات (105) وكيلات وقائدة ،

وكذلك لقاء آلية الاختبارات للمرحلة الثانوية بعدد مستفيدات (102) ‪ ‬وكيلة وقائدة ، ولقاء آلية الاختبارات ( نظم وإجراءات الاختبارات ) للمشرفات التربويات المشاركات في الإشراف على أعمال الاختبارات وكان عدد المستفيدات ما يقارب (224‪ ‬) كما تم زيارة المدارس لمتابعة اكتمال ملفات الطالبات وسحب نتيجة المستوى الأول والثاني والثالث والرابع وسحب نتيجة اختبار مواد التعثر‪‬ والاطلاع على الملفات المطلوب تواجدها في المدارس والتي تخص الاختبارات والقبول بالمدرسة والاطمئنان على اكتمالها وتزويدهم بما ينقص من تعاميم‪‬ و تبصير قائدة المدرسة بآلية تدقيق بيانات الطالبات‪ ‬وتنفيذ زيارات ميدانية عند الحاجة للتأكد من سلامة إدخال البيانات والدرجات وفقاً للتعليمات المعتمدة.

كما اهتمت بحل المشكلات المتعلقة بالنقل والترفيع والترحيل لملفات المستخدمين في نظام نور أولاً بأول والانتهاء منها قبل بدء الاختبارات‪ ‬وتمت متابعة المدارس في تسليم الطالبة وولي الأمر حساب الدخول إلى نظام نور ومساعدتهم في تفعيل الحسابات إن لزم الأمر‪ .مع رصد الملاحظات والصعوبات التي تواجه المدارس لحلها بشكل سريع ‪ ‬

وأقيمت ورشة عمل موضوعها مهام اللجان المشرفة على الاختبارات والتي استهدفت مشرفات إدارة الاختبارات والقبول، ومشرفات تقنية المعلومات ومشرفات نظام المقررات والنظام الفصلي بعدد (15) مشرفة.‪ ‬