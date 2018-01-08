66 % رضا المسافرين بمطارات الرياض وجدة والدمام

الرياض ــ واس

أظهرت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني بشأن رضا المسافرين، ان 66% من المسافرين عبروا عن رضاهم بمستوى الخدمة المقدمة في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي %74، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي59 %، في حين بلغت في مطار الملك فهد الدولي 71 %.

وقال مدير عام الجودة وحماية العملاء بالهيئة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش :” ان الادارة قامت باعتماد ادوات عالية الموثوقية واستطلاعات رأي للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي المطارات، والتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، باعتماد اربعة معايير في المرحلة الأولية وهي، نظافة مرافق المطار، وإجراءات السفر والخدمات الأرضية، والخدمات اللوجستية في الصالات وخدمات التسوق والمطاعم، ودقة مواعيد الرحلات.