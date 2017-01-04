66.5 مليار دولار سندات وصكوك خليجية

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الكويت – وكالات

ارتفعت إصدارات الدخل الثابت – سندات وصكوك – في دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 141% . وقالت مؤسسة بحوث كويتية: إن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ازدادت العام المنصرم إلى 66.5 مليار دولار .

وأوضح التقرير أن الإصدارات المصدرة في العام الماضي تمثلت في المقام الأول في إصدار الدين السيادي للمملكة والإمارات وقطر.

وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي.

وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق.

وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014.

ويرى التقرير أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لديها جودة ائتمانية جيدة، بما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية.