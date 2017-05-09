699 حالة طلاق في المملكة خلال 8 أشهر

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جدة ــ البلاد

كشفت مؤشرات وزارة العدل ان مستندات الزواج المقدمة ضمن طلبات التصديق لفروع الوزارة منذ مطلع العام الهجري وحتى العاشر من شعبان الحالي بلغت 3445 بنسبة 9%، من اجمالي الطلبات المقدمة للتصديق خلال الفترة والبالغ عددها 36718 طلب، مقارنة بعدد 699 مستند طلاق.

ووفقا للمؤشرات فقد تصدر فرع منطقة مكة المكرمة قائمة اكثر انواع مستندات طلبات التصديق المقدمة خلال الفترة بعدد 9906 صكوك وكالة، و1626 مستند زواج، و349 طلاق، فيما حلت المنطقة الشرقية ثانية بعدد 9102 صك وكالة، و860 زواج، و106 صكوك طلاق، ثم منطقة الرياض ثانية بعدد 2403 صكوك وكالة، و389 زواج، و99 طلاق.

واستحوذت ست مناطق على نحو 95% من اجمالي طلبات التصديق الواردة لفروع الوزارة منذ مطلع العام الهجري وحتى العاشر من شعبان الحالي، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي 13607 طلبات، فرع المنطقة الشرقية 10337، المدينة المنورة 3840، فرع منطقة الرياض 3613، منطقة عسير 2217 طلباً، فرع منطقة القصيم 1180 طلباً.