7 آلاف سعودية يتقدمن على برنامج دعم ضيافات الأطفال

الرياض ــ واس

اعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، أن 7687 سعودية تقدمن على برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة” الهادف إلى دعم العاملات السعوديات في القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجههن.

وبيّن أن برنامج “قرّة” يسهم في تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلاً عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية.

وقال ابا الخيل أن “هدف” سيتحمل 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، مشيرًا إلى أن البرنامج يستمر حتى يصل عمر الطفل إلى أربع سنوات، ويشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين سيغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة.