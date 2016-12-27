7 آلاف مشتبه بالإرهاب في ألمانيا

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عواصم- وكالات

أعلن الرئيس السابق للاستخبارات البريطانية “مي-6” لمكافحة الإرهاب ريتشارد باريت أن هناك حوالي 7 آلاف مشتبها بالتورط في أنشطة إرهابية بألمانيا.

وقال باريت في حديث لإذاعة “بي بي سي” إن قوائم الاستخبارات الألمانية تحتوي على أسماء نحو 550 من الإرهابيين الخطرين المحتملين، مضيفا أن العدد الإجمالي من المشتبه بهم في كل مقاطعات ألمانيا يصل إلى نحو 7 آلاف شخص.

وأكد: “مراقبة هذا العدد أمر مستحيل تقريبا”، مضيفا أنه ليس من الغريب أن بعض المتطرفين تهربوا من مراقبة الاستخبارات.

ودعا باريت إلى إجراء تحقيق بحق مجموعة كبيرة من المشتبهين بالتورط في الأنشطة المتطرفة.يأتي ذلك بعد مقتل 12 شخصا وإصابة 48 بجروح نتيجة عملية دهس في إحدى أسواق العاصمة برلين.