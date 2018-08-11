7 أيام على (الطحن) في لندن

جدة – محمد صالح

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد العاصمة البريطانية (لندن) أمس (الجمعة)، بعد تأجيل الرحلة ليومين متتاليين (الأربعاء والخميس) حسب ما تم تداوله بسبب عدم استخراج تأشيرات لعدد من اللاعبين، وعقب انفراج الأزمة توجهت البعثة إلى (عاصمة الضباب).

وترأس البعثة الاتحادية المغادرة إلى لندن مدير الفريق حسين الصادق، والتي ضمت 24 لاعباً، وهم: عساف القرني، فواز القرني، راكان النجار، ماثيو جورمان، تياقو كارليتو، حسن معاذ، منصور الحربي، جوناس دي سوزا، كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي، خالد السميري، فالديفيا، فهد المولد، عمار الدحيم، زياد الصحفي، جمال باجندوح، عمر المزيعل، محمد قاسم، جابر عيسى، عبدالرحمن الغامدي، علي الزقعان، عبدالعزيز العرياني، اليكساندر بيزيتش، البرازيلي رومارينهو.

وسيقيم العميد معسكراً قصيراً في لندن، استعداداً لمباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، والتي ستُقام على ملعب كوينز بارك رينجرز يوم السبت القادم الموافقة 18 أغسطس الجاري. وسيفتتح (النمور) أولى تدريباتهم اليوم (السبت) تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، والتي من المتوقع أن تكون مقتصرة على تكثيف الجرعات اللياقية البدنية، مع تطبيق عدد من الجمل الفنية.

فيما يصل اليوم (السبت) المحترف البرازيلي الجديد رومارينهو القادم من نادي الجزيرة الإماراتي برفقة المدير التنفيذي والمشرف العام على كرة القدم خميس الزهراني.

في الجانب الآخر وتحديداً لند الاتحاد في مباراة السوبر، فريق الهلال الذي يستعد حالياً لمواجهة الشباب العماني ضمن دور 32 من منافسات البطولة العربية للأندية غداً الاحد، حيث تقام مواجهة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة (الرياض)، حيث اختتم لاعبو (الزعيم) تحضيراتهم الفنية للمباراة بمعسكر مغلق، وتعتبر المواجهة استعدادا قويا للهلال قبل السوبر السعودي، حيث أدى اللاعبون أمس مرانهم وسط متابعة من قبل رئيس مجلس الإدارة سامي الجابر ونائبه أحمد الخميس، وأشرف على المران البرتغالي خورخي جيسوس، وبدأ المران بتطبيق عدد من التدريبات اللياقية، كما فرض جيسوس تمارينه الفنية على اللاعبين لتطبيقها بالصورة الصحيحة، كما طبق البرتغالي التكتيك الذي سينتهجه خلال مواجهة الشباب العماني، بخوض مناورة على ثلثي مساحة الملعب.