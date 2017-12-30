7 إصابات جديدة بالإنفلونزا والتخلص من 1938 طائرا

الرياض-واس

بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة حتى أمس 1720 عينة منذ بداية ظهور المرض ، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح والتقصي في محيط المناطق المصابة.

وبلغ عدد الإصابات بانفلونزا الطيور بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة في المملكة 7 حالات، منها 5 في منطقة الرياض، وواحدة في مركز البصر في القصيم، وواحدة في جزيرة تاروت بالمنطقة الشرقية، وجميع حالات الإصابات خارج منطقة الرياض جاءت في أحواش في مزارع تربية ريفية.

وتواصل الفرق الميدانية في محافظتي الخرج وضرما إجراءات التخلص الآمن من الطيور في مشروعين من مشروعات الدواجن، ويجري تنفيذ خطة الطوارئ بالكامل وتطهير المنطقة المصابة , إضافة إلى ذلك أتمت الفرق الميدانية في محافظة الأحساء إجراءات التخلص الآمن من 1325 طيرا في عدد من الأحواش في محيط المنطقة التي تم اكتشاف الإصابة فيها، وتم تنفيذ خطة الطوارئ بالكامل وتطهير المنطقة المصابة.

كما أتمت الفرق الميدانية في منطقة القصيم إجراءات التخلص الآمن من 800 طير في عدد من الأحواش في محيط المنطقة التي تم اكتشاف الإصابة فيها، وتم تنفيذ خطة الطوارئ بالكامل وتطهير المنطقة المصابة.

وبالقرب من مدينة الرياض ، تواصل الفرق الميدانية بالتعاون مع بلدية ضرماء، إجراءات التطهير والوقاية في أحد مشروعات الدواجن، وتم التخلص الآمن من 813 طيراً في المنطقة المحيطة. فيما بلغ عدد البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 27 بلاغاً، تم مباشرة 22بلاغاً منها، في حين وصل إلى غرفة الطوارئ 37 استفساراً , وبلغ عدد الجولات التوعوية بمرض انفلونزا الطيور خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 25 جولة توعوية في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.