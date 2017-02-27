7 ركاب على طائرة باكستانية قادمة للمملكة وهم وقوف

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كراتشي ــ وكالات

نعم هي طائرة من طراز بوينغ 777، تتبع الخطوط الجوية الباكستانية “بيا”، لكن يبدو أن القائمين عليها تصرفوا بطريقة المسؤولين عن حافلة عامة في ذلك الموقف الفريد من نوعه.

فالتحقيقات جارية حاليا في باكستان، بعدما طارت الطائرة من كراتشي إلى المملكة وهي محملة بعدد “أكبر” من الركاب، حيث اضطر سبعة منهم للوقوف بين المقاعد في مشهد لا نراه سوى في الحافلات العامة.

ولم يقف المشهد الطريف والخطير في آن واحد عند هذا الحد، فالركاب الذين حصلوا على بطاقات للصعود إلى متن الطائرة، مكتوبة بخط اليد، دخلوا في صراع مرير على الكراسي قبل أن تنطلق الرحلة PK- 743 في العشرين من يناير، بحسب تقرير لصحيفة دون الباكستانية.

ويسمح للطائرة بأن تقل 409 ركاب، لكنها حملت في هذا اليوم 416 راكبا، بينما لم توضح القائمة الرسمية للركاب على الحاسب وجود عدد زائد.