7 قتلى جراء أعمال شغب بسجن في جواتيمالا

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة آخرون بعد إطلاق النار عليهم بسبب أعمال شغب في سجن بجواتيمالا .

وقال رودي إيسكويفل المتحدث باسم السجن إن أعمال الشغب اندلعت إثر شجار وقع بين السجناء في سجن بافونسيتو الذي يخضع لإجراءات تأمين قصوى.

ونقلت صحيفة برنسا ليبر المحلية عن متطوعي إطفاء محليين قولهم إنه تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى ولقي ما لا يقل عن سبعة سجناء حتفهم بعد إطلاق النار عليهم.

وقال إيسكويفل لوسائل إعلام محلية إن “الحادث وقع في المنطقة المعزولة. ولم يصب أو يمت أي من الحراس”.

وقُتل ما لا يقل عن 12 سجينا في أعمال شغب وقعت في يوليو 2013 في نفس السجن الواقع في مدينة فرايخانيس على بعد قرابة 12 ميلا من العاصمة.

ولم يتم الإعلان على الفور عن سبب وقوع شجار بين السجناء كما لم يتم الكشف بعد عن أسماء الضحايا.