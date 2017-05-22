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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

نقدم لكم عبر السطور التالية 7 مشروبات صيفية مثلجة منعشة لمواجهة حرارة الصيف

1- مشروب الشاى المثلج

المقادير

2 باكيت شاى

نصف كوب من أوراق النعناع

سكر كمية بحسب الرغبة

2 كوب ماء مغلى

عصير نصف كوب ليمون

الطريقة

يذوب السكر فى الماء المغلى

يضاف له باكيت الشاى والنعناع وعصير الليمون

يترك لينقع 20 دقيقة

ثم يرفع باكيت الشاى

يوضع مكعبات ثلج للمشروب ويقدم مثلج

2- ميلك شيك الفانيليا بالخوخ

المقادير

كوب من آيس كريم بنكهة الفانيليا

عبوة من الخوخ المعلب

كوب من الحليب المثلج

ثلج

سكر كمية بحسب الرغبة

الطريقة

نقوم بخفق جميع المقادير معاً فى الخلاط

توضع فى أكواب التقديم ويقدم الميلك شيك بارداً مع شرائح الخوخ

3- مشروب الشوكولاتة المثلجة

المقادير

نصف كوب من الكاكاو

نصف كوب من الماء المغلى

2 كوب من الحليب المثلج

200 جرام من الشوكولاتة المذوبة

سكر كمية بحسب الرغبة

ثلج

الطريقة

نقوم بإذابة الكاكاو فى الماء المغلى

يترك الماء ليبرد

ثم توضع جميع المقادير فى الخلاط

تخفق جيداً حتى تتجانس

ثم تقدم بعد أن تصب فى الأكواب

4- عصير المانجو المثلج

المقادير

كوب من عصير المانجو المركز

كوب من الثلج

كوب من الماء المثلج

سكر كمية بحسب الرغبة

الطريقة

تخفق جميع المقادير معاً فى الخلاط حتى تتجانس

يقدم العصير مثلج ومن الممكن تزيينه بقليل من قطع المانجو إن توفرت

5- عصير الموز بالحليب المكثف

المقادير

عبوة من الحليب المكثف المحلى

4 حبات من الموز

كوب من الثلج

كوب ونصف من الماء المثلج

سكر بحسب الرغبة

الطريقة

تخفق جميع المقادير معاً فى الخلاط حتى تتجانس

ثم تقدم فى الأكواب

6- عصير البطيخ المثلج

المقادير

4 شريحة من البطيخ

ثلج

سكر كمية بحسب الرغبة

الطريقة

ينظف البطيخ من البذور

يوضع بالخلاط مع السكر ويخفق

يصفى جيداً

ثم يقدم مع الثلج

7- ميلك شيك التوت

المقادير

كوب من التوت الأحمر

2 كوب من الحليب المثلج

كوب من الثلج

سكر كمية بحسب الرغبة

الطريقة

تخفق جميع المقادير معاً فى الخلاط

توضع بالأكواب ويقدم العصير بارد