7 مشروعات سعودية للسوريين والروهينجا

الرياض-البلاد

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في الرياض أمس، 7 عقود، منها خمسة لتنفيذ مشروعات إنسانية وإغاثية مختلفة للشعب السوري، في عدة مدن سورية، واللاجئين منهم في تركيا، وعقدين لتنفيذ مشروعين لصالح النازحين الروهينجا في ميانمار، واللاجئين منهم في بنجلاديش .

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – جرى توقيع سبعة عقود بمبلغ إجمالي 4.657.595 دولارًا، منها خمسة عقود لرفع معاناة الشعب السوري داخل بلادهم، واللاجئين منهم في تركيا ، وغيره ، وعقدان لصالح اللاجئين الروهينجا.