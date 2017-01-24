7 ملايين تحسم ضم محترفي الوحدة

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مكة المكرمة- البلاد

تحاول إدارة نادي الوحدة، برئاسة هشام مرسي، التوصل إلى تسويات مع بعض اللاعبين، الذين يطالبون النادي بمستحقات قديمة، حتى تتمكن إدارة الوحدة من تسجيل محترفيها الجدد، خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية الحالية.

وتجد إدارة نادي الوحدة نفسها مطالبة بسداد سبعة ملايين ونصف المليون ريال، للاعبين سابقين، حتى تستوفي شروط الاحتراف لقيد اللاعبين. وينسق رئيس الوحدة هشام مرسي مع بعض أعضاء الشرف لتدبير المبلغ المطلوب في أسرع وقت، خاصة وأن فترة الانتقالات الحالية تنتهي يوم 31 يناير الجاري.

وكان الوحدة قد تعاقد مع ثلاثة محترفين جدد هم: شريف حازم من الإسماعيلي المصري، والغاني طارق جبرين، وأحمد مجدي لاعب الانتاج الحربي المصري.