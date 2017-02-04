70 ألف زائر في أولى أمسيات المهرجان

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الجنادرية – البلاد

أحيا أكثر من 6000 مشارك في العروض الفلكلورية والفعاليات وإعداد المأكولات الشعبية، أمسية القرية التراثية في الجنادرية ٣١، إلى جانب المشاركين في فعاليات قرى مناطق المملكة وأجنحة (الأجهزة الحكومية، ودول مجلس التعاون، والدولة ضيف شرف المهرجان لهذا العام جمهورية مصر العربية)، كذلك الحرفين المشاركين بمهن وحرف أصيلة، توارثوها جيلاً بعد جيل، وحملوا لواء نقلها لهذا الجيل.

وعاش أكثر من 70 ألف زائر، استقبلتهم أرض الجنادرية في أول أيام المهرجان الوطني للتراث والثقافة (المخصص للرجال) أوقاتاً جميلة في كنف تراث وثقافة المملكة، التي جسدتها الفعاليات المقدمة في القرية، مع حضور لافت للتنمية الوطنية في مختلف المجالات، في أجواءٍ تؤكد أن النهضة القوية طالما اعتمدت على أسس رصينة، وبناءٍ قويم بأيدي وسواعد أبناء الوطن المخلصين.

وحظيت جميع الفعاليات التي قدمتها الأجنحة المشاركة بإعجاب الزوار الذين توافدوا من جميع أرجاء الوطن كعادتهم طوال أكثر من ربع قرن، في ذات المكان والزمان، وتعرفوا على جديد القرية بعد التوسعة التي طالتها من الجهة الجنوبية هذا العام.