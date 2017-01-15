70 ألف قرض بنكي بضمان الصندوق العقاري

الرياض – البلاد

كشفت مصادر، عن اعتزام صندوق التنمية العقاري الإعلان اليوم عن تمويل 70 ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة، من خلال البنوك ، مشيرة إلى أن الصندوق سيضمن للبنوك كامل الأعباء المالية عن ذوي الدخل المنخفض والضعيف،

بينما سيضمن بعض الأعباء المالية لأصحاب الدخل الجيد والممتاز. وتستهدف المنتجات السكنية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها 200 ألف مستفيد، وتتضمن” أراضي وفللا وشققا” في مختلف مناطق المملكة.

ومن المقرر أن يعقد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل اليوم مؤتمراً صحافياً، للإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل المنتجات السكنية التي تعتزم الوزارة تخصيصها وتوزيعها، والتي تشمل نحو 270 ألف منتج سكني،

والتي تعد أكبر دفعات من منتجات الدعم السكني في تاريخ الوزارة والصندوق العقاري ، ضمن خطة الوزارة لتوفير هذا الحجم من المنتجات السكنية، من بينها القروض العقارية خلال الفترة المقبلة.