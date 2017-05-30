العدد 21950 30 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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70 طن تمور لبرنامج الأغذية العالمي بالسودان

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70 طن تمور لبرنامج الأغذية العالمي بالسودان
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الخرطوم- واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 70 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في السودان بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم علي حسن جعفر، ومندوب عن وزارة المالية.

ووقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر برنامج الأغذية العالمي في الخرطوم ، وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت أمس جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في السودان.

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التصنيف: محليات

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