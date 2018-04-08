دولية

70 قتيلا على الأقل جراء الهجوم الكيماوي في دوما

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / رجب / 1439 هـ       8 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

لقي أكثر من 70 شخصًا مصرعهم أمس السبت جراء هجوم شنته قوات النظام السوري يشتبه في أنه كيماوي استهدف المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية، وسط مخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز المئة.

وأفاد المتحدث باسم اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية الدولي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن عدداً كبيراً

من الأطفال من بين أكثر من 70 شخصا قتلوا في الهجوم الذي شنه النظام السوري على دوما.

وأوضح المتحدث أنه تم رصد رائحة غاز الكلور، إلا أن رجال الإنقاذ يعتقدون أنه تم أيضا استخدام غاز السارين

وتم العثور على الكثير من الضحايا في المخابئ.

وفي بيان منفصل ، قال الاتحاد إنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من مئة، حيث يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة

في الوصول إلى الضحايا بسبب استمرار قصف قوات النظام السوري على دوما.

وأضاف أن الضحايا ظهرت عليهم أعراض تتفق مع استنشاق غاز سام، ومن بينها “زرقة البشرة، ورغوة من الفم

وتهيج القرنية، ورائحة قوية لمادة تشبه الكلور”.

ibrahim

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