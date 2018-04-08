70 قتيلا على الأقل جراء الهجوم الكيماوي في دوما

لقي أكثر من 70 شخصًا مصرعهم أمس السبت جراء هجوم شنته قوات النظام السوري يشتبه في أنه كيماوي استهدف المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية، وسط مخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز المئة.

وأفاد المتحدث باسم اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية الدولي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن عدداً كبيراً

من الأطفال من بين أكثر من 70 شخصا قتلوا في الهجوم الذي شنه النظام السوري على دوما.

وأوضح المتحدث أنه تم رصد رائحة غاز الكلور، إلا أن رجال الإنقاذ يعتقدون أنه تم أيضا استخدام غاز السارين

وتم العثور على الكثير من الضحايا في المخابئ.

وفي بيان منفصل ، قال الاتحاد إنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من مئة، حيث يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة

في الوصول إلى الضحايا بسبب استمرار قصف قوات النظام السوري على دوما.

وأضاف أن الضحايا ظهرت عليهم أعراض تتفق مع استنشاق غاز سام، ومن بينها “زرقة البشرة، ورغوة من الفم

وتهيج القرنية، ورائحة قوية لمادة تشبه الكلور”.