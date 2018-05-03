70 مليون دولار لتأهيل قطاع النقل والموانئ في اليمن

بلغت قيمة مبادرات خطة العمليات الإنسانية الشاملة لتأهيل قطاع النقل والموانىء في اليمن 70 مليون دولار .

وأوضح مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في بيان له اليوم أن تكاليف توسعة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية لزيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية بلغت 40 مليون دولار ، فيما بلغت قيمة خفض تكاليف النقل البري من خلال مشاريع تحسين وتطوير البنية التحتية للطرق 30 مليون دولار .

من جهة أخرى ، بدأت مؤخرًا وبتمويل من المملكة العربية السعودية عبر مركز إسناد العمليات الشاملة الأعمال في إعادة تأهيل طريق لحج الظالع قعطبة وفق برنامج زمني مكثف تحت إشراف صندوق صيانة الطرق باليمن .