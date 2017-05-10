70 % من وفيات الحوادث بالمملكة سببها تأخر المسعفين

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الرياض ــ البلاد

كشف تقرير إحصائي صادر عن هيئة الهلال الأحمر السعودي ان 70% من الوفيات الحوادث فى المملكة سببها تأخر المسعفين

واكد التقرير الذي قدم على هامش فعاليات “اليوم العالمي للهلال الأحمر” أمس، أن الدراسات أثبتت زيادة في الخدمات الإسعافية التي يقدمها الهلال الأحمر، حيث بلغت الحالات الإسعافية التي باشرتها فرق الهيئة أكثر من نصف مليون حالة إسعافية.

وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ان التجمهر اثناء اداء الفرق الإسعافية واجبها الإنساني في مباشرة الحوادث والحالات المرضية الطارئة، يعوق وصول فرق الهلال الأحمر في الوقت المناسب، مشددا على ان هذه التصرفات الفردية لا تمثل المجتمع، وان من شانها ان تؤدي لخسارة روح او تفاقم إصابة بشكل اكبر بسبب تأخر الفرقة الإسعافية.