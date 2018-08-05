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70% نسبة رضا المسافرين خلال يوليو في 4 مطارات سعودية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / ذو القعدة / 1439 هـ       5 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصاء شهر يوليو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من «مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة»

وشارك في الاحصائية أكثر من مليون مسافر، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر يوليو 70%.

وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 72%

وكانت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 59%

وجاءت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 73%

بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 74%.

ibrahim

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