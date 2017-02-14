700 سعودي يتعرضون للابتزاز في المغرب

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المغرب ــ وكالات

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المغرب، مباشرتها 700 قضية ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض لها المواطنون السعوديون في المملكة المغربية، خلال 6 أشهر.

وقال رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة المملكة بالمغرب آلاء الصبان، إن السعوديين المقيمين في المغرب يتعرضون للابتزاز والسرقة بصورة شبه يومية وتباشر السفارة تلك القضايا.

وأضاف أن الابتزاز يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الصور، وأنه خلال الأشهر الستة الماضية بلغت أعداد هذه القضايا 700 قضية ابتزاز.وقال الصبان إن عدد المقيمين السعوديين رسميا في المغرب مع أسرهم يبلغ 571 أسرة.