700 مليار ريال استثمارات الشركات العائلية في المملكة

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جدة ــ البلاد

توقع المشاركون في منتدى الشركات العائلية تضاعف استثمارات شركاتهم إلى 700 مليار ريال حال التزامها تطبيق معايير الحوكمة واعتماد آليات لتنظيم انتقال إدارتها بين الأجيال منعا لاختفائها من السوق. سيما وأن هذه الشركات ما زالت تساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية و40% من الناتج المحلي غير النفطي.

واعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة الأستاذ انيس احمد مؤمنة خلال ورقة عمل بعنوان “أهمية حوكمة الشركات العائلية وتأثيرها على تطوير الأعمال” عن فرص كبيرة تنتظر هذه الشركات خلال الأعوام الخمسة القادمة قد ترفع من قيمتها لتصل إلى 700 مليار ريال،

مضيفا بأنه في المقابل هناك تحديات كبيرة قد تعوق تحقيق هذا الهدف، مشيرا الى ان أهم التحديات، الحوكمة وتخطيط الأعمال واستخدام النظم والعمليات المناسبة والقدرة على تحليل البيانات والتخطيط.مشددا على أن هذه التحديات تتسع دائرتها مع تسارع إيقاع السوق الذي بات يتطلب زيادة الإنتاجية الأمر الذي يعوق عملية التطوير والابتكار.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة رصد العالمية القابضة الدكتور صالح جميل ملائكة على ان المسؤولية تقع على الفرد الأول بتنظيم العمل وزرع القيم المؤسسية للحفاظ على الثروات واستمرارية الأعمال.

وأبان د. ملائكة على أهمية الحفاظ على الثروات العائلية وتنميتها من خلال تكوين مجلس إدارة أو أمناء أو نظارة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستراتيجية أو السياسة والقرارات الاستثمارية من مشاركة أو تخارج أو تسييل، فضلاً تحديد الاحتياجات المالية للعائلة على المدى القصير والبعيد ووضع استراتيجية استثمارية محلية وعالمية ورسم سياسة استثمارية لاتخاذ القرارات الاستثمارية من خلالها وتحدثيها دورياً واختيار المدراء سواء كأفراد مهنيين أو شركات مالية متخصصة فضلاً عن مراقبة ومتابعة الأداء وتحقيق الأهداف.