71 % نسبة رضا المسافرين بـ 4 مطارات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر “سبتمبر” الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من “مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة”

وشارك في الإحصائية أكثر من 600 ألف مسافر، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين 71 %.

وارتفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر سبتمبر

حيث بلغت النسبة 75 %، بينما انخفضت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتصل إلى 58 %.

وارتفعت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 75 %

وجاءت النسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنوّرة 75 %.