71 % نسبة رضا المسافرين خلال شهر أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر أغسطس الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، وشارك فيها أكثر من (900) ألف مسافر، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر أغسطس 71%.

بينما بلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 72%، وكانت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 63%، وجاءت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 72%، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 75%.