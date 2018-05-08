محليات

71 % نسبة رضا المسافرين في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / شعبان / 1439 هـ       8 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصاء شهر أبريل الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)

وكشف الإحصاء الذي شارك فيه أكثر من 600 ألف مسافر، إلى ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة

في المطارات الدولية الأربعة، وذلك للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر أبريل 71%.

واشترك في هذا الاستطلاع 620 ألف مسافر، وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي 72%

فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي 59%، وارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي لتصل إلى 75%.

بزيادة تقدر بـ4% على شهر مارس الماضي، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 66%.

ibrahim

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