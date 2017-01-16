73 جولة على محطات الطرق السريعة بالمدينة المنورة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

نفذت وكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوحدة مراكز الخدمة بالطرق جولات ميدانية، خلال الربع الأول من هذا العام 1438هـ على محطات الوقود و مراكز الخدمة بالطرق السريعة بطرق ( المدينة – مكة ، طريق المدينة – تبوك ، طريق المدينة – القصيم ) بالإضافة إلى المحطات الواقعة داخل المدينة المنورة.

و أوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة المهندس محمد بن عبدالله سليهم أنه تم رصد الملاحظات والمخالفات الفنية والتشغيلية، ومخاطبة البلديات لمتابعة تلافي الملاحظات المرصودة على المحطات ومراكز الخدمة، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، ونتج عن ذلك زيارة 73 محطة مع مراكز الخدمة التابعة لها،وإنذار 56 محطة، وإشعار 17 مخالفة بلدية ، كما تم إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و إغلاق 7 محطات على الطرق السريعة.

وقال مدير وحدة مراكز الخدمة بالطرق محمد حدامين الشتاء: إن الجولات الميدانية لم تقتصر على المحطات وحسب، بل شملت الخدمات التابعة للمحطات ومراكز الخدمة. وملاحظة مدى استعداد تلك المحطات لتقديم الخدمة للمواطنين والزائرين على أكمل وجة. مؤكداً على دور ومتابعة البلديات الفرعية للمحطات ومراكز الخدمة التابعة لها بصفة دورية، لمعالجة الملاحظات أولا بأول. ودعا الشتاء المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات، أو مخالفات تتعلق بالخدمات البلدية، أو بمحطات الوقود، ومراكز الخدمة بالطرق السريعة.